Малафеев объяснил, почему поставил Буффона выше Яшина в опросе La Gazzetta dello Sport

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев объяснил, почему он поставил голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона выше легендарного советского вратаря Льва Яшина в опросе итальянского спортивного издания La Gazzetta dello Sport.



«Я поставил Буффона на первое место, наверное, только из-за одного такого жизненного момента: я с ним больше знаком. Каждый из них привнёс свои шедевральные моменты с точки зрения вратарского искусства. Всё-таки Буффон ещё играет и уже долго находится на очень высоком уровне. Если сравнивать с Яшиным, то Лев Иванович тоже до 41–42 играл.



Мне было трудно поставить кого-то из них на первое место, но вот из-за таких индивидуальных мини-нюансов выбрал Буффона. Да и всё-таки Буффона я видел чаще во вратарском деле, чем Льва Ивановича Яшина, потому что сохранилось мало исторических кадров, игр и всего остального», — цитирует Малафеева Sport24.

Буффон — лучший голкипер в истории по версии La Gazzetta dello Sport. Яшин — на 2-м месте