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«Шальке» разгромно проиграл «Герте» и продлил серию без побед до 30 матчей

«Шальке» разгромно проиграл «Герте» и продлил серию без побед до 30 матчей
Футбол / Германия 0

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» разгромила гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 3:0.

Голы забивали Маттео Гюэндузи, Джон Кордоба и Кшиштоф Пёнтек. Две голевые передачи на счету полузащитника «Герты» Владимира Дариды.

«Шальке», с учётом предыдущего сезона чемпионата Германии, довёл безвыигрышную серию уже до 30 матчей. В последний раз команда из Гельзенкирхена одержала победу 17 января 2020 года в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0). После той встречи «Шальке» 10 матчей сыграл вничью и в 20 встречах потерпел поражение.

«Герта» набрала 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» (4) — на последнем месте.

Германия - Бундеслига. 14-й тур
02 января 2021, суббота. 20:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
3 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Гюэндузи – 36'   2:0 Кордоба – 52'   3:0 Пёнтек – 80'
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