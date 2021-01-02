«Шальке» разгромно проиграл «Герте» и продлил серию без побед до 30 матчей
В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» разгромила гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 3:0.
Голы забивали Маттео Гюэндузи, Джон Кордоба и Кшиштоф Пёнтек. Две голевые передачи на счету полузащитника «Герты» Владимира Дариды.
«Шальке», с учётом предыдущего сезона чемпионата Германии, довёл безвыигрышную серию уже до 30 матчей. В последний раз команда из Гельзенкирхена одержала победу 17 января 2020 года в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0). После той встречи «Шальке» 10 матчей сыграл вничью и в 20 встречах потерпел поражение.
«Герта» набрала 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» (4) — на последнем месте.
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