«Арсенал», разгромив «Вест Бромвич», впервые в сезоне одержал три победы подряд в АПЛ

В матче 17-го тура АПЛ «Вест Бромвич Альбион» на домашнем стадионе «Хоуторнс» принимал лондонский «Арсенал». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.
Счёт был открыт на 23-й минуте матча — защитник «Арсенала» Киран Тирни здорово ускорился на левом фланге атаки, дважды обыграл Ферлонга, вошел в чужую штрафную и прицельно пробил в дальний верхний угол ворот.
Видео красивого гола Кирана Тирни
Через шесть минут вингер «канониров» Букайо Сака замкнул прострел Эмиля Смит-Роу и увеличил преимущество гостей.
На 61-й минуте нападающий Александр Ляказетт, сыграв на добивании, довёл счёт до разгромного.
Окончательный счет был установлен на 65-й минуте матча. Киран Тирни прострелил во вратарскую, где всё тот же Ляказетт ударом в касание расстрелял ворота, защищаемые Сэмом Джонстоном.
Видео второго гола Ляказетта в матче
«Канониры» одержали третью победу подряд в АПЛ. В 15-м туре «Арсенал» дома победил «Челси» (3:1), а в матче 16-го тура на выезде обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:0).
Подопечные Микеля Артеты в 17 матчах набрали 23 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (8) — на 19-м месте.
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