Гарри Кейн отметился впечатляющим статистическим достижением по итогам игры с «Лидсом»

27-летний английский нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, отличившийся забитым мячом и голевой передачей в игре 17-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:0), записал на свой счёт первое статистическое достижение в 2021 календарном году.

Как сообщает Goal в «Твиттере», Гарри Кейн стал первым игроком в сезоне-2020/2021 в 5 лучших европейских чемпионатах, которому удалось добиться двузначных показателей, как по забитым мячам, так и по результативным передачам. После игры с «Лидсом» на его счету в чемпионате Англии стало 10 голов и 11 голевых передач.

Видео гола Гарри Кейна в ворота «Лидса» доступно на «Чемпионате».

Гарри Кейн в текущем сезоне провёл 24 встречи во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 14 результативными передачами.