Гарри Кейн отметился впечатляющим статистическим достижением по итогам игры с «Лидсом»

27-летний английский нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, отличившийся забитым мячом и голевой передачей в игре 17-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:0), записал на свой счёт первое статистическое достижение в 2021 календарном году.
Как сообщает Goal в «Твиттере», Гарри Кейн стал первым игроком в сезоне-2020/2021 в 5 лучших европейских чемпионатах, которому удалось добиться двузначных показателей, как по забитым мячам, так и по результативным передачам. После игры с «Лидсом» на его счету в чемпионате Англии стало 10 голов и 11 голевых передач.
Видео гола Гарри Кейна в ворота «Лидса» доступно на «Чемпионате».
Гарри Кейн в текущем сезоне провёл 24 встречи во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
- 3 января 2021
-
07:22
-
07:02
-
05:18
-
02:10
-
00:54
-
00:51
-
00:49
-
00:31
-
00:22
- 2 января 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:37
-
23:32
-
23:16
-
23:15
-
23:01
-
22:41
-
22:25
-
22:21
-
21:54
-
21:49
-
21:20
-
20:56
-
20:52
-
20:34
-
20:30
-
20:22
-
20:00
-
19:57
-
19:43
-
19:26
-
18:52
-
18:32
-
18:04
-
18:04