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Головин не попал в топ-100 игроков чемпионата Франции по версии Get French Football News

Головин не попал в топ-100 игроков чемпионата Франции по версии Get French Football News
Футбол / Франция 0
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Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в топ-100 игроков чемпионата Франции по версии портала Get French Football News. Россиянин уже дважды попадал в этот список: в 2018 году занял 86-е место, в 2019-м — 90-е.

Топ-100 футболистов Лиги 1 возглавил защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос. В тройку лучших, по версии портала, вошли его одноклубники — нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.

Напомним, Головин восстановился после травмы и в начале декабря возобновил тренировки в общей группе. В августе 2020 года хавбек получил надрыв задней поверхности бедра.

Александр перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн, контракт был подписан сроком на пять лет. В этом розыгрыше чемпионата Франции провёл за монегасков два матча. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, в 25 матчах забил 3 мяча.

Стало известно, когда Александр Головин сыграет первый матч после травмы
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