Стало известно, когда Александр Головин сыграет первый матч после травмы

Стало известно, когда полузащитник «Монако» Александр Головин проведёт первый матч после травмы, которую он получил в августе.



«Его не будет в заявке на ближайший матч. Рад, что он снова тренируется вместе с другими футболистами. Я поговорил с врачом. Александр прогрессирует, но думаю, что не следует рисковать. Ждём его возвращения к первому январскому матчу», — приводит слова Ковача официальный сайт «Монако».

Напомним, Головин восстановился после травмы и в начале декабря возобновил тренировки в общей группе. Хавбек в августе этого года получил надрыв задней поверхности бедра.



Александр перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн, контракт был подписан сроком на пять лет. В этом розыгрыше чемпионата Франции провёл за монегасков два матча. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, в 25 матчах забил 3 мяча.