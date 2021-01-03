Хосеп Гвардиола не исключил, что продлит тренерскую карьеру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что думает повременить с уходом на пенсию.
«Опыт мне определённо помогает. Я живу профессией. Раньше думал, что скоро уйду на пенсию, но теперь размышляю о том, чтобы уйти на пенсию позже. Мне уже почти 50 лет — хороший возраст», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Действующее соглашение 49-летнего каталонского специалиста с английским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023. Напомним, в декабре 2020 года Гвардиола провёл 700-й матч в карьере в качестве тренера. Гвардиола тренировал «Барселону» и мюнхенскую «Баварию».
«Манчестер Сити» в 14 встречах набрал 26 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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