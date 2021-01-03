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Ассистент Тухеля: мы были шокированы увольнением из «ПСЖ»

Ассистент Тухеля: мы были шокированы увольнением из «ПСЖ»
Футбол / Франция 0
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Жольт Лев, ассистент немецкого тренера Томаса Тухеля, прокомментировал увольнение из «ПСЖ». Лев признался, что Тухель и его помощники были шокированы решением руководства клуба.

«Были ли мы удивлены? И да, и нет. Но мы были шокированы. 23 декабря после победы в матче со «Страсбуром» со счётом 4:0 спортивный директор Леонардо собрал нас и сообщил, что клуб больше не рассчитывает на Томаса.

И это произошло после всех трудностей 2020 года, после исторического успеха «ПСЖ» в Лиге чемпионов, выхода в плей-офф турнира, в самый разгар сезона. Это решение сложно понять.

На наши результаты повлияли травмы и борьба с коронавирусом. Я думаю, что мы завершили сезон успешно. Наши результаты превзошли ожидания», — цитирует специалиста Nemzeti Sport.

Тухеля на посту главного тренера сменил бывший наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.

«ПСЖ» объявил об отставке Томаса Тухеля
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