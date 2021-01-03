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«Наполи» прервал трёхматчевую серию без побед, разгромив «Кальяри»

«Наполи» прервал трёхматчевую серию без побед, разгромив «Кальяри»
Футбол / Италия 0

В Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» состоялся матч 15-го тура Серии А. «Кальяри» принимал «Наполи». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

На 25-й минуте неаполитанцев вперёд вывел Пётр Зелиньски. На 60-й минуте хозяева отыгрались после точного удара Жоао Педро. Но затем неаполитанцы забили ещё три мяча: Зелиньски оформил дубль, а ещё по разу отличились Ирвин Лосано и Лоренцо Инсинье.

«Наполи» прервал безвыигрышную серию, которая составляла три матча. Неаполитанцы набрали 28 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри», набрав 14 очков, занимает 15-е место.

В следующем туре «Наполи» будет принимать «Специю», а «Кальяри» сыграет на своём поле с «Беневенто».

Италия - Серия А. 15-й тур
03 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 4
Наполи
Неаполь
0:1 Зелиньски – 25'   1:1 Педро – 60'   1:2 Зелиньски – 62'   1:3 Лосано – 74'   1:4 Инсинье – 86' (пен)
Удаления: Ликояннис – 65' / нет
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