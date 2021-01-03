«Наполи» прервал трёхматчевую серию без побед, разгромив «Кальяри»

В Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» состоялся матч 15-го тура Серии А. «Кальяри» принимал «Наполи». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

На 25-й минуте неаполитанцев вперёд вывел Пётр Зелиньски. На 60-й минуте хозяева отыгрались после точного удара Жоао Педро. Но затем неаполитанцы забили ещё три мяча: Зелиньски оформил дубль, а ещё по разу отличились Ирвин Лосано и Лоренцо Инсинье.

«Наполи» прервал безвыигрышную серию, которая составляла три матча. Неаполитанцы набрали 28 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри», набрав 14 очков, занимает 15-е место.

В следующем туре «Наполи» будет принимать «Специю», а «Кальяри» сыграет на своём поле с «Беневенто».