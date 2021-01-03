Уже к 34-й минуте «Манчестер Сити» громит «Челси». Третий гол на счету Де Брёйне

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити». Идёт 43-я минута, счёт 3:0 в пользу гостей.



На 34-й минуте «Манчестер Сити» довёл счёт до разгромного. Нападающий Рахим Стерлинг перехватил мяч на своей половине поля, ворвался в чужую штрафную и после паузы пробил по воротам, мяч от дальней штанги отскочил к капитану «горожан» Кевину Де Брёйне, который беспрепятственно расстрелял ворота, защищаемые Эдуардом Менди.

Видео третьего гола в ворота «Челси»

Счёт на 18-й минуте открыл немецкий полузащитник гостей Илкай Гюндоган. Ещё через две минуты Филип Фоден увеличил преимущество подопечных Хосепа Гвардиолы.



Лондонский «Челси» в 16 встречах набрал 26 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (26) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию встречи.