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У основного вратаря «Саутгемптона» перед матчем с «Ливерпулем» обнаружен коронавирус

У основного вратаря «Саутгемптона» перед матчем с «Ливерпулем» обнаружен коронавирус
Футбол / Англия 0

«Саутгемптон» объявил о положительном результате теста на коронавирус основного голкипера Алекса Маккарти.

«После последнего раунда тестирования на COVID-19 мы получили один положительный результат — у вратаря Алекса Маккарти. Игрок помещён на самоизоляцию и, таким образом, вынужден пропустить завтрашнюю игру с „Ливерпулем“ и, возможно, матч в Кубке Англии со „Шрусбери Таун“, намеченный на субботу, 9 января», — говорится в заявлении «Саутгемптона» на официальной странице «святых» в «Твиттере».

Фото можно увидеть на странице «Саутгемптона» в "Твиттере".

В нынешнем сезоне АПЛ 31-летний вратарь провёл 16 матчей, пропустив 19 мячей.

Матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль» должен состояться завтра, 4 января. Начало — в 23:00 мск.

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