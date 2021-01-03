У основного вратаря «Саутгемптона» перед матчем с «Ливерпулем» обнаружен коронавирус
«Саутгемптон» объявил о положительном результате теста на коронавирус основного голкипера Алекса Маккарти.
«После последнего раунда тестирования на COVID-19 мы получили один положительный результат — у вратаря Алекса Маккарти. Игрок помещён на самоизоляцию и, таким образом, вынужден пропустить завтрашнюю игру с „Ливерпулем“ и, возможно, матч в Кубке Англии со „Шрусбери Таун“, намеченный на субботу, 9 января», — говорится в заявлении «Саутгемптона» на официальной странице «святых» в «Твиттере».
Фото можно увидеть на странице «Саутгемптона» в "Твиттере".
В нынешнем сезоне АПЛ 31-летний вратарь провёл 16 матчей, пропустив 19 мячей.
Матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль» должен состояться завтра, 4 января. Начало — в 23:00 мск.
Главный тренер «Саутгемптона» ушёл на самоизоляцию после контакта с заразившимися COVID
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