Куман — о матче с «Уэской»: после неудачных гостевых встреч «Барселоны» это важная победа
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги гостевой встречи 17-го тура испанской Примеры с «Уэской» (1:0).
«Это важный результат. В этом месяце у нас очень много гостевых матчей, мы настроены побеждать и в гостях. После неудачных результатов на выезде это уже вторая победа. Очень важные очки. Теперь ждём следующую среду», — сказал Куман после матча.
В среду, 6 января, подопечные Рональда Кумана сыграют в Бильбао с «Атлетиком». Начало — в 23:00 мск. Затем до конца месяца сине-гранатовым предстоит сыграть в гостях три матча подряд. 31-го числа «Барселона» снова сыграет с «Атлетиком», но уже на «Камп Ноу». Каталонцы по итогам 16 матчей набрали 28 очков и находятся на 5-м месте в турнирной таблице Примеры.
Месси сделал свою 300-ю голевую передачу за карьеру
Рекомендуем вам
- 4 января 2021
-
10:59
-
10:49
-
10:31
-
10:01
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:20
-
07:37
-
07:06
-
06:38
-
06:09
-
05:48
-
05:35
-
00:58
-
00:48
-
00:40
-
00:31
-
00:05
- 3 января 2021
-
23:47
-
23:24
-
22:50
-
22:36
-
22:24
-
22:20
-
22:14
-
22:10
-
22:03
-
21:53
-
21:50
-
21:27
-
21:22
-
21:03
-
20:32
-
20:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам