Куман — о матче с «Уэской»: после неудачных гостевых встреч «Барселоны» это важная победа

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги гостевой встречи 17-го тура испанской Примеры с «Уэской» (1:0).

«Это важный результат. В этом месяце у нас очень много гостевых матчей, мы настроены побеждать и в гостях. После неудачных результатов на выезде это уже вторая победа. Очень важные очки. Теперь ждём следующую среду», — сказал Куман после матча.

В среду, 6 января, подопечные Рональда Кумана сыграют в Бильбао с «Атлетиком». Начало — в 23:00 мск. Затем до конца месяца сине-гранатовым предстоит сыграть в гостях три матча подряд. 31-го числа «Барселона» снова сыграет с «Атлетиком», но уже на «Камп Ноу». Каталонцы по итогам 16 матчей набрали 28 очков и находятся на 5-м месте в турнирной таблице Примеры.