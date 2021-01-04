Экс-тренер «Краснодара»: болельщики в Махачкале нас мутузили, а милиция не реагировала

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Волчек рассказал о трудных выездных матчах в период работы с «быками». Специалист возглавлял команду в 2008 году.
«Очень трудный был выезд в Махачкалу. Болельщики нас мутузили даже в подтрибунных помещениях, а милиция на это почему-то не реагировала. Слава богу, тут надо отдать должное Сергею Галицкому — в Махачкалу мы не ехали на автобусе, а летели на самолёте. Редкость для команды второй лиги. Мы прилетели, сыграли матч и сразу назад.
Болельщики могли тебя ударить, пока ты идёшь в подтрибунное помещение. Из раздевалки выходили только все вместе, никто по одному не ходил. После матча тоже какое-то время на стадионе просидели, ждали, когда болельщики разойдутся. Ну, в Махачкале любят футбол, потому фанаты такие эмоциональные. Но давление было колоссальное на футболистов, ребята-то молодые", — цитирует Волчека Sport24.
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