«Арсенал» обсудит продление контракта с Александром Ляказеттом не ранее лета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о будущем нападающего команды Александра Ляказетта.

«Мы пока не разговаривали о новом контракте. Я в восторге от его выступлений. Он забивает, имеет хорошую форму в данный момент, ему нужно продолжать так играть. Мы поговорим о продлении летом, тогда и примем решение.

Его скорость работы всегда на высоте, он всегда борется за команду, но ему нужна была удача, чтобы мяч попадал к нему в нужные моменты. Думаю, что у него сейчас отличное время, мы должны воспользоваться этим и дать ему игровые минуты, он в этом нуждается", — цитирует Артету Goal.

Летом минувшего года сообщалось, что в услугах 29-летнего француза заинтересован мадридский «Атлетико», «Интер» и «Ювентус». В чемпионате Англии сезона-2020/2021 Ляказетт провёл за «Арсенал» 14 матчей и забил 7 мячей.