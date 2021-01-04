«Арсенал» обсудит продление контракта с Александром Ляказеттом не ранее лета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о будущем нападающего команды Александра Ляказетта.
«Мы пока не разговаривали о новом контракте. Я в восторге от его выступлений. Он забивает, имеет хорошую форму в данный момент, ему нужно продолжать так играть. Мы поговорим о продлении летом, тогда и примем решение.
Его скорость работы всегда на высоте, он всегда борется за команду, но ему нужна была удача, чтобы мяч попадал к нему в нужные моменты. Думаю, что у него сейчас отличное время, мы должны воспользоваться этим и дать ему игровые минуты, он в этом нуждается", — цитирует Артету Goal.
Летом минувшего года сообщалось, что в услугах 29-летнего француза заинтересован мадридский «Атлетико», «Интер» и «Ювентус». В чемпионате Англии сезона-2020/2021 Ляказетт провёл за «Арсенал» 14 матчей и забил 7 мячей.
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