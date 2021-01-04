«Реал» рассматривает защитника «Вильярреала» в качестве преемника Серхио Рамоса

Мадридский «Реал» намерен освежить линию обороны в летнее трансферное окно, сообщает COPE.
По информации источника, «сливочные» по-прежнему не сделали официального предложения своему капитану Серхио Рамосу, чей контракт истекает в конце сезона. Президент клуба Флорентино Перес обсуждал с 34-летним игроком потенциальное продление соглашения, однако дальше разговоров дело на заходило. Ситуация вызывает напряжение у Рамоса и его представителей.
Летом пополнить ряды «Королевского клуба» может защитник «Вильярреала» Пау Торрес. «Реал» рассматривает испанца в качестве преемника Рамоса.
Торрес является воспитанником «Вильярреала» и выступает за основу клуба с 2017 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и 1 автогол, а также получил 1 жёлтую карточку.
- 4 января 2021
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