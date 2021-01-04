«Спартак» и «Зенит» сыграют с «Пахтакором»

Стал известен один из соперников московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» на зимних сборах.
Обе российских команды в январе сыграют с «Пахтакором». Об этом сообщается на официальном сайте узбекистанского клуба. Матчи пройдут в Дубае (ОАЭ), где коллектив из Ташкента проведёт сборы. Матч с сине-бело-голубыми состоится 24 января, а с красно-белыми – 30 января.
«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. «Спартак» (35) замыкает тройку лидеров чемпионата.
В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля. Красно-белые в свою очередь примет «Рубин». Встреча состоится в Москве 28 февраля.
- 4 января 2021
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