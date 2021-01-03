Главные задачи на зиму-2021. «Спартак»

Нынешняя зима могла бы выйти для «Спартака» ещё более бурной и революционной, если бы клуб всё же решил досрочно расстаться с Доменико Тедеско. Тогда бы красно-белым пришлось бы впопыхах искать и договариваться с новым тренером – и даже если выбор вдруг оказался бы правильным (хотя в спешке обычно совершается больше всего ошибок), то вступил бы в силу мучительный процесс взаимной притирки друг к другу, который редко бывает быстрым.

«Спартак» оставил Тедеско до конца сезона. Этот неочевидный ход вполне может сработать Все думали, что Доменико уйдёт уже зимой. Но кто тогда пришёл бы вместо него? И стало бы лучше?

Тедеско всё же остался, пообещал через официальный сайт, что отработает до конца сезона с мощной мотивацией, поэтому кардинальных изменений внутри «Спартака» пока не ожидается. Это вовсе не гарантия успешного футбола и результатов у красно-белых весной, зато сейчас более-менее ясно, какую работу клубу и команде нужно проводить на зимних сборах, чтобы стать лучше в рамках действующей системы.

Трансферы «на вход»

Будем отталкиваться именно от текущей структуры 3-5-2 (3-4-1-2 или 3-1-4-2), применяемую тренерским штабом «Спартака» на постоянной основе. Если Тедеско вдруг захочет наиграть новую схему (хотя объективных предпосылок к этому не прослеживается), задачи могут измениться.



Позиция №1 для усиления – опорная зона, сюда прямо сейчас для повышения качества футбола требуется опорный полузащитник с хорошим интеллектом, достойным объёмом и, главное, качественным продвижением мяча при помощи передач. Ни Зобнин, ни тем более Крал не являются оптимальными кандидатами на роль глубинного диспетчера – оба покрывают большое пространство, обеспечивают двигательную активность, но выход из-под прессинга и доставка мяча до финальной трети поля однозначно стали бы лучше, если бы «Спартак» получил профильного исполнителя.



К слову, концовка года, особенно матчи против «Ростова», «Сочи», «Зенита» (там провалы как раз во многом были связаны с выходом из-под высокого прессинга соперника), сложились неудачно как раз из-за резко ухудшившейся позиционной структуры красно-белых.



Все остальные позиции, часто называемые проблемными, теоретически можно пока закрыть внутренними ресурсами. Например, если взять сейчас новую «десятку», то можно «похоронить» мотивацию Бакаева (у него был слабый год, но неужели нельзя реанимировать игрока? И готов ли «Спартак» так просто закопать сразу же яркого воспитанника?). Да и Глушенков, который вернётся к весне после тяжёлой травмы, скорее всего будет рассматриваться именно как игрок «под нападающим».

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Брать нового игрока в атакующую линию стоит разве что в случае, если вариант окажется совсем уж выгодным (не космически дорого по деньгам, стопроцентная уверенность в уровне футболиста). То же самое касается и флангов обороны – очень не помешал бы игрок для ротации, но всё зависит от условий. А так для начала неплохо бы разобраться с имеющимися кадровыми ресурсами, иначе стремление перечёркивать всё и набирать состав заново войдёт в привычку.



Плюс важно понимать, что летом придёт новый тренер. И тогда уже совместно с ним клуб будет планировать полноценную трансферную кампанию.

Трансферы «на выход»

Важно понять, можно ли работать дальше с Кокориным. Или даже переформулируем: хочет ли клуб это делать? Я убежден, что из опытного нападающего можно выжимать намного больше, чем это делает «Спартак», но если красно-белые вдруг сдались и разочаровались, то лучше бы не мучиться, а пристроить Кокорина куда-нибудь поскорее, иначе кадровый актив станет слишком токсичным. Только потом не стоит удивляться, если в другой команде Кокорин засверкает.

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Если удастся получить нового качественного опорника (видимо, иностранца), то стоит отдать в аренду Урунова. Парню нужно развиваться, а не просиживать на скамейке, он пока не устраивает Тедеско, плюс важно учитывать фактор лимита на легионеров.



Придётся задуматься и о дальнейшей судьбе Педро Роши. Бразильский полузащитник не развивался на родине в долгосрочной аренде, и вообще непонятно, что он способен дать «Спартаку» сегодня. Линия атаки и без него перегружена. Даже с учётом вероятного ухода Кокорина.

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Наконец, пора решать вопрос с Кутеповым. Игрок сборной России просиживает на скамейке из-за банальных предпочтений главного тренера, теряет время, выходит играть в нападение, что вызывает смех у всей страны. Идеальный вариант сейчас – аренда на полгода в клуб РПЛ. Продавать футболиста не стоит, поскольку тренер, который придёт летом, запросто может сделать на Кутепова ставку в дальнейшем.

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Футбольные вопросы

Система, выстроенная Тедеско, уже стабильна, но эффективности ей в конце года ощутимо не хватало. Важные компоненты, над которыми главный тренер должен обязательно поработать на зимних сборах:



1) более эффективный выход от своих ворот, в частности при свободных ударах. Последние туры перед паузой – настоящий ужас, команда потеряла больше 75% мячей и привезла множество моментов на свои ворота;



2) более качественная оборона опорной зоны, корректировка функций Бакаева в этой фазе. Центр поля команда защищала особенно плохо – в том числе при резких переводах мяча с фланга в центр;

3) адаптация Мозеса, Кокорина (если всё же клуб не разочаровался в нём окончательно), работа над возвращением оптимальной формы Бакаевым. Если хотя бы двое из трёх перечисленных футболистов прибавят, то система уже станет намного лучше;



4) более активная работа с молодёжью. Уж лучше в критические минуты стараться спасать матч при помощи Маркитесова и Оганесяна, а не выпуская Кутепова и сбиваясь на навал.



Прошлым летом на стыке двух сезонов Тедеско добился качественного скачка в уровне игры «Спартака» и эффективности системы. Пожелаем ему проделать то же самое сейчас, тем более времени будет достаточно. Сильный «Спартак» нужен нашему чемпионату – хотя бы для того, чтобы смотреть на финишную гонку фаворитов было интереснее.