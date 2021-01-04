Вудгейт: чтобы Кейн достиг уровня Месси и Роналду, он должен перейти в мадридский «Реал»

Бывший защитник мадридского «Реала» и «Тоттенхэм Хотспур» Джонатан Вудгейт высказал мнение о будущем нападающего «шпор» Гарри Кейна.



«Если «Реал» придёт за Гарри Кейном, то он обязательно должен уйти. Если он хочет выигрывать трофеи и достичь одного уровня с Лионелем Месси, Роналду и другими подобными игроками, Кейн должен уйти.



Не думаю, что он выиграет английскую Премьер-лигу с «Тоттенхэмом» ни в этом сезоне, ни в следующих. «Хотспур» нужно многое перестраивать, чтобы достичь уровня «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Как по мне, если он хочет выиграть Лигу чемпионов, то шансы на это у него есть в «Реале».



Я думаю, что его игра с годами стала только лучше. Гарри Кейн — невероятный форвард, но с теми голевыми передачами, которые он раздаёт в этом сезоне, он может сыграть и под нападающим. Пас и игра спиной к воротам делают его исключительным футболистом. Для меня он является лучшим нападающим в АПЛ», – приводит слова Вудгейта Goal.com.



В нынешнем сезоне 27-летний англичанин в английской Премьер-лиге провёл 15 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.



Портал Transfermarkt оценивает Гарри Кейна в € 120 млн.

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