Диего Коста может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста хочет продолжить карьеру в Европе, сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на Onda Cero.



По информации источника, следующим клубом 32-летнего футболиста может стать «Вулверхэмптон». Главный тренер «волков» Нуну Эшпириту Санту видит в Диего идеальную подмену травмированному Раулю Хименесу. Поспособствовать переходу может тот факт, что агентом игрока является Жорже Мендеш, сотрудничающий с руководством английского клуба.



«Атлетико» объявил о расторжении контракта с Костой 29 декабря. Сообщалось, что форвард может перейти в «Арсенал» или «Ювентус».



Ранее появилась информация, что Коста по условиям договорённости с «Атлетико» должен будет выплатить клубу € 15 млн, если перейдёт в команду, претендующую на победу в чемпионате Испании или Лиге чемпионов.

Видеообзор голевой перестрелки между «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном»: