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Диего Коста может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

Диего Коста может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»
Футбол / Англия 0
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Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста хочет продолжить карьеру в Европе, сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на Onda Cero.

По информации источника, следующим клубом 32-летнего футболиста может стать «Вулверхэмптон». Главный тренер «волков» Нуну Эшпириту Санту видит в Диего идеальную подмену травмированному Раулю Хименесу. Поспособствовать переходу может тот факт, что агентом игрока является Жорже Мендеш, сотрудничающий с руководством английского клуба.

«Атлетико» объявил о расторжении контракта с Костой 29 декабря. Сообщалось, что форвард может перейти в «Арсенал» или «Ювентус».

Ранее появилась информация, что Коста по условиям договорённости с «Атлетико» должен будет выплатить клубу € 15 млн, если перейдёт в команду, претендующую на победу в чемпионате Испании или Лиге чемпионов.

Видеообзор голевой перестрелки между «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном»:

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