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Ромелу Лукаку не поможет «Интеру» в матче Серии А с «Сампдорией»

Ромелу Лукаку не поможет «Интеру» в матче Серии А с «Сампдорией»
Футбол / Италия 0

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку пропустит матч 16-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 27-летний бельгийский футболист получил повреждение в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Кротоне» (6:2). Напомним, в этом матче Лукаку забил один из голов. Травма Лукаку не является серьёзной, однако тренерский штаб «Интера» принял решение дать форварду время на отдых, чтобы не усугубить повреждение. Ожидается, что Лукаку примет участие в матче следующего, 17-го тура, чемпионата Италии с «Ромой».

Матч 16-го тура итальянской Серии А «Сампдория» — «Интер» состоится 6 января на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало встречи — в 17:00 мск.

Лукаку превзошёл рекорд Роналдо в «Интере», забив 50 мячей за 70 матчей
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