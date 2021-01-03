Лукаку превзошёл рекорд Роналдо в «Интере», забив 50 мячей за 70 матчей
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку установил новый клубный рекорд. В матче 15-го тура Серии А с «Кротоне» он забил один из мячей. Этот гол стал 50-м для Лукаку в итальянских турнирах после перехода в «Интер». Бельгиец достиг отметки в 50 мячей, приняв участие лишь в 70 матчах. Это новый рекорд «Интера», сообщает Squawka.
Предыдущее достижение принадлежало бразильскому форварду Роналдо. Он забил 50 мячей, сыграв в 77 матчах за «Интер».
Встреча «Интера» с «Кротоне» завершилась победой миланцев с крупным счётом — 6:2. Главным героем матча стал аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, офомивший хет-трик.
«Интер» набрал 36 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кротоне» (9) — на предпоследнем, 19-м месте.
Хет-трик Лаутаро Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Кротоне»
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