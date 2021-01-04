Джейми Каррагер выступит спонсором соперника «Тоттенхэма» по матчу Кубка Англии

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер станет спонсором футбольного клуба «Марин» в матче 3-го раунда Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур».
Как сообщает Sky Sports, Каррагер, являющийся в течение последних сезонов постоянным посетителем домашних матчей ФК «Марин», за свой счёт установит тренировочные скамейки и купит игрокам клуба из города Кросби тренировочную форму, после того как предыдущий спонсор неожиданно отказался от этих обязательств.
К тому же полупрофессиональная команда надеялась получить доход от продажи билетов на матч со «шпорами», но недавнее обновление правительством Великобритании руководства к допуску болельщиков на спортивные мероприятия запретило командам из графства Мерсисайд принимать болельщиков на домашних матчах.
Джейми Каррагер родился в городе Бутл, находящемся менее чем в 10 км от города Кросби.
«Марин» выступает в Северной Премьер-лиге — седьмом по силе дивизионе английского футбола и в третий раз в своей истории примет участие в 3-м раунде Кубка Англии.
- 4 января 2021
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