Джейми Каррагер выступит спонсором соперника «Тоттенхэма» по матчу Кубка Англии

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер станет спонсором футбольного клуба «Марин» в матче 3-го раунда Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур».



Как сообщает Sky Sports, Каррагер, являющийся в течение последних сезонов постоянным посетителем домашних матчей ФК «Марин», за свой счёт установит тренировочные скамейки и купит игрокам клуба из города Кросби тренировочную форму, после того как предыдущий спонсор неожиданно отказался от этих обязательств.



К тому же полупрофессиональная команда надеялась получить доход от продажи билетов на матч со «шпорами», но недавнее обновление правительством Великобритании руководства к допуску болельщиков на спортивные мероприятия запретило командам из графства Мерсисайд принимать болельщиков на домашних матчах.



Джейми Каррагер родился в городе Бутл, находящемся менее чем в 10 км от города Кросби.



«Марин» выступает в Северной Премьер-лиге — седьмом по силе дивизионе английского футбола и в третий раз в своей истории примет участие в 3-м раунде Кубка Англии.

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