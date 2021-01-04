«Торино» интересуется форвардом «Фиорентины», которого связывают с «Локомотивом»

«Торино» проявляет пристальный интерес к форварду «Фиорентины» Кристиану Куаме, сообщает Sky Sport Italia. По данным источника, туринцы хотят приобрести игрока. На Куаме претендуют также «Парма» и «Кристал Пэлас», при этом руководство «Фиорентины» ещё не приняло окончательного решения.
Ранее итальянский журналист Николо Чеккарини сообщил, что 23-летний форвард входит в сферу интересов московского «Локомотива».
По информации источника, «железнодородники» готовы предложить за ивуарийца € 15 млн. В нынешнем сезоне итальянский Серии А Куаме в 15 матчах смог забить один мяч. Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость Кристиана в € 14 млн. В сентябре 2020 года «фиалки» выкупили форварда у «Дженоа» за € 11 млн.
В составе сборной Кот-д’Ивуара Куаме принял участие в трёх встречах и результативными действиями не отметился.
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