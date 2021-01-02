«Локомотив» рассматривает покупку форварда «Фиорентины» за € 15 млн
23-летний нападающий «Фиорентины» Кристиан Куаме вызвал интерес московского «Локомотива», сообщает итальянский журналист Николо Чеккарини в своём "твиттере".
По информации источника, «железнодородники» готовы предложить за ивуарийца € 15 млн. В нынешнем сезоне итальянский Серии А Куаме вышел на поле в 15 матчах, в которых смог забить один гол. Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость Кристиана в € 14 млн. В сентябре 2020 года «фиалки» выкупили форварда у «Дженоа» за € 11 млн.
Куаме заигран за сборную Кот-д’Ивуара. Кристиан принял участие в трёх встречах, в которых не отметился результативными действиями. «Локомотив» по итогам 19 туров РПЛ занимает восьмое место (28 очков).
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