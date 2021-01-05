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Ассистент Маццари: было предложение от «Спартака», но Вальтеру нужен серьёзный проект

Ассистент Маццари: было предложение от «Спартака», но Вальтеру нужен серьёзный проект
Футбол / РПЛ 0
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Антонио Финко, ассистент бывшего главного тренера «Интера» Вальтера Маццари, заявил, что итальянскому специалисту предлагали работу в московском «Спартаке». По словам Финко, Маццари отказался от предложения.

«Маццари никуда не спешит. Летом он контактировал с одним очень серьёзным клубом во Франции, но переговоры ни к чему не привели. Было предложение от московского «Спартака», но он отказался. Вальтеру нужен серьёзный проект, чтобы он заинтересовался», — цитирует Финко Tuttomercatoweb.

При этом Финко не сообщил, когда именно «Спартак» выходил на итальянского специалиста с предложением.

По завершении первой части сезона главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом. Его соглашение с москвичами истекает по окончании сезона.

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