Ассистент Маццари: было предложение от «Спартака», но Вальтеру нужен серьёзный проект

Антонио Финко, ассистент бывшего главного тренера «Интера» Вальтера Маццари, заявил, что итальянскому специалисту предлагали работу в московском «Спартаке». По словам Финко, Маццари отказался от предложения.

«Маццари никуда не спешит. Летом он контактировал с одним очень серьёзным клубом во Франции, но переговоры ни к чему не привели. Было предложение от московского «Спартака», но он отказался. Вальтеру нужен серьёзный проект, чтобы он заинтересовался», — цитирует Финко Tuttomercatoweb.

При этом Финко не сообщил, когда именно «Спартак» выходил на итальянского специалиста с предложением.

По завершении первой части сезона главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом. Его соглашение с москвичами истекает по окончании сезона.