«Барселона» объявила о двух случаях заражения коронавирусом
«Барселона» сообщила о двух случаях заражения коронавирусной инфекцией в клубе.
Как сообщается на официальном сайте, положительные тесты на COVID-19 были выявлены у двух игроков первой команды. На данный момент имена футболистов не разглашаются. «Барселона» уведомила соответствующие органы в области спорта и здравоохранения. Кроме того, вся команда пройдёт дополнительное тестирование во вторник, 6 января.
На данный момент «Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 28 очков. От лидирующего «Атлетико» команда отстает на 10 очков. В следующем туре Примеры каталонскому клубу предстоит сыграть с «Атлетиком». Игра запланирована на 6 января, начало – 23:00 мск.
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