«Спартак»: столкнуться с очередной изоляцией трудно, но мы должны быть сильными

Пресс-служба московского «Спартака» в официальном англоязычном аккаунте в «Твиттере» обратилась к общественности со словами поддержки на фоне пандемии коронавируса.

«Если серьёзно, то мы знаем, что столкнуться с очередной изоляцией действительно трудно, но мы должны быть сильными, чтобы наконец победить этот вирус. Вы не одиноки. Поговорите с друзьями, позвоните своим близким, пошутите в интернете. Распространяйте только положительные эмоции. С любовью, ваш ФК „Спартак“ Москва», — говорится в сообщении пресс-службы.

В европейских странах были ужесточены карантинные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. В Германии ограничили торговлю, во Франции ввели комендантский час, в Великобритании был введён новый локдаун.