Бывший игрок «Манчестер Сити»: Фоден через 4-5 лет будет бороться за «Золотой мяч»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Шон Гоутер поделился мнением о полузащитнике «горожан» Филе Фодене. Гоутер высоко оценил игру Фодена и спрогнозировал, что тот добьётся больших успехов.
«Мир лежит у ног Фодена. Я думаю, что он может пройти весь путь. Я могу представить его на вершине. Мне кажется, что он будет в тройке претендентов на «Золотой мяч». Я понимаю, что о молодых игроках так говорить не стоит, но у него действительно есть мастерство.
Мне нравится энергия, которую он вносит в игру, он часто забивает, создаёт моменты. У него отличные качества для полузащитника.
Он может играть где угодно. Так и будет. Я действительно думаю, что он может стать одним из лучших игроков в мире. На мой взгляд, через четыре-пять лет он будет бороться за «Золотой мяч», — цитирует Гоутера Goal.
- 5 января 2021
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