В «Ювентусе» перед матчем с «Миланом» уже второй игрок заразился коронавирусом

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о ещё одном случае заражения коронавирусом в команде. Инфекцию подхватил полузащитник клуба Хуан Куадрадо. Ранее после тестирования заражение было выявлено у защитника команды Алекса Сандро. Оба футболиста уже изолированы.

Завтра, 6 января, «Ювентус» проведёт матч 16-го тура Серии А с «Миланом».

«Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. «Ювентус», являющийся действующим чемпионом Италии, находится на пятом месте, набрав 27 очков. При этом туринцы провели на один матч меньше.

Кадровые потери понесёт перед матчем и «Милан». В частности, участия в этой встрече не примет главный бомбардир команды Златан Ибрагимович, ещё не восстановившийся после травмы.