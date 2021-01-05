«Ювентус» отложит вылет в Милан на матч Серии А из-за вспышки коронавируса

«Ювентус» не вылетит в Милан сегодня, как изначально планировалось, утверждает Football Italia. Чемпионы Италии должны были вылететь в Милан на матч 16-го тура Серии А. Но ранее стало известно, что в туринском клубе коронавирусом заразились Хуан Куадрадо и Алекс Сандро.

Предполагается, что команда полетит на матч уже завтра, 6 января, в день игры. В «Юве» опасаются, что в команде могла возникнуть вспышка коронавируса. Так, накануне у форварда команды Пауло Дибалы была высокая температура. Сам игрок ранее уже переболел коронавирусом.

«Ювентус» останется в Турине, чтобы дождаться свежих результатов тестов. Только после этого будет принято решение о поездке на очередной матч чемпионата Италии.

«Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. «Ювентус», являющийся действующим чемпионом Италии, находится на пятом месте, набрав 27 очков. При этом туринцы провели на один матч меньше.