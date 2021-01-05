«Ювентус» отложит вылет в Милан на матч Серии А из-за вспышки коронавируса

«Ювентус» не вылетит в Милан сегодня, как изначально планировалось, утверждает Football Italia. Чемпионы Италии должны были вылететь в Милан на матч 16-го тура Серии А. Но ранее стало известно, что в туринском клубе коронавирусом заразились Хуан Куадрадо и Алекс Сандро.
Предполагается, что команда полетит на матч уже завтра, 6 января, в день игры. В «Юве» опасаются, что в команде могла возникнуть вспышка коронавируса. Так, накануне у форварда команды Пауло Дибалы была высокая температура. Сам игрок ранее уже переболел коронавирусом.
«Ювентус» останется в Турине, чтобы дождаться свежих результатов тестов. Только после этого будет принято решение о поездке на очередной матч чемпионата Италии.
«Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. «Ювентус», являющийся действующим чемпионом Италии, находится на пятом месте, набрав 27 очков. При этом туринцы провели на один матч меньше.
- 5 января 2021
-
20:36
-
20:34
-
20:15
-
20:04
-
19:56
-
19:46
-
19:36
-
19:04
-
19:03
-
18:51
-
18:41
-
18:29
-
18:25
-
18:11
-
18:01
-
17:43
-
17:42
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:23
-
17:11
-
16:55
-
16:50
-
16:39
-
16:38
-
16:18
-
16:17
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:41
-
15:27
-
15:19
-
15:17