Рафаилов — Вернидубу: что там с квартиркой в Питере? Рублики агрессора ладошки не жгут?

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о годах совместной работы с Юрием Вернидубом.



«Наверное, пришло время промыть мозги городским сумасшедшим. Рассказать правду о «Заре» с 2009 по 2019 год. Как она жила, кто ей помогал, а кто мешал. В последнее время столько рассказчиков, причастных к ее финансированию, что удивляюсь, почему «Заря» не выиграла Лигу чемпионов.



Но я ездил за деньгами, и я возил финансовые отчёты. Но об этом позже. Мне несколько человек прислали ссылки на видеоинтервью Вернидуба. Не пойму, зачем это ему. Нахлынули разные чувства, рассказать. Потом думаю: «Стоп». У Вернидуба в «Заре» были не только славные страницы. Но мы с ним проработали 10 лет вместе, и трудно переоценить его вклад в становление клуба. Два выхода в Лигу Европы, бронзовые медали, финал Кубка, куча ярких матчей. Только мы с ним знаем, чего это стоило. В период катастрофического безденежья ему каждый день нужно было смотреть футболистам в глаза и убеждать работать.



Я в то время, как пожарный, искал деньги и гасил сложные моменты. Невыносимо трудно работать, готовить команду, когда знаешь, что лучшие в ближайшее межсезонье будут вынуждены покинуть команду. Но справлялись, понимали, что по-другому не выживем. Был случай, когда на сборы отправляли команду за свои деньги. Да, сложились и оплатили вместе с ним сборы. Но об этом тоже позже. Я бы был не я, если бы оставил ответы на вопросы Вернидуба без внимания. У меня тоже есть два вопроса. Что там с квартиркой в Питере, сдаётся? Рублики агрессора ладошки не жгут? Скажете, он заработал эту квартиру. Я даже не спорю об этом, больше скажу — тяжелейшим трудом. Но ты же патриот, продай. И второй: что ж там не сложилось, в Беларуси? С результатами вроде всё нормально. А, наверное, концепции не совпали. Ну ничего, есть Молдавия, Латвия, Эстония, Шри-Ланка наконец. Правда место в «Мотор Сичи» занято.



Я никогда и ни у кого не спрашивал и не спрошу, где мне жить, на каком языке разговаривать, какую музыку слушать и какие книги читать. И последнее: у всех есть в шкафах скелеты. Берегите их, не позволяйте им оттуда выпадать», — приводит слова Рафаилова Ua.tribuna.com.

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