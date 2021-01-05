Гвардиола высказался о ситуации с продлением контракта с Де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с продлением контракта с полузащитником команды Кевином де Брёйне. Ранее Sport.es сообщил, что бельгиец отклонил первое предложение, рассчитывая на улучшение финансовых условий.
«Я уверен, что он останется, но нам также нужно уважать процесс. Я не знаю, что там происходит, я не говорил со спортивным директором, но он знает, как высоко мы оцениваем Де Брёйне. И речь не только о его игровых качествах, но и о человеческих, насколько он важен для клуба. Тем не менее я не беспокоюсь из-за этого», — цитирует Гвардиолу Goal.
Действующий контракт Де Брёйне с английским клубом рассчитан до лета 2023 года. За манкунианцев он выступает с 2015 года, а до этого играл за «Генк», «Челси», «Вердер» и «Вольфсбург». В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола (2 — с пенальти) и отдал 8 результативных передач.
- 5 января 2021
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