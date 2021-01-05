Источник: Фонсека заразился коронавирусом

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заразился коронавирусной инфекцией, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, именно по этой причине специалист не отправился на гостевой матч 16-го тура итальянской Серии А с «Кротоне». Ранее сообщалось, что Фонсека не поехал с командой из-за гастроэнтерита. Специалист принял участие в предматчевой пресс-конференции, но не отправился на матч.

«Рома» в пяти последних матчах Серии А одержала четыре победы. Римляне набрали 30 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. «Кротоне», новичок Серии А, набрав девять очков, замыкает турнирную таблицу. Лидером соревнований является «Милан» (37). В тройку лидеров турнира входит миланский «Интер» (36).