Органы здравоохранения Турина могут не отпустить «Ювентус» на матч с «Миланом»

В органах здравоохранения Турина сообщили, что «Ювентусу» могут не разрешить отправиться на матч 16-го тура Серии А с «Миланом», если в клубе выявят новые случаи заражения коронавирусом. Ранее стало известно, что защитник Алекс Сандро и полузащитник Хуан Куадрадо заразились коронавирусом. После этого в «Ювентусе» приняли решение перенести вылет в Милан на следующее утро.
«Ювентус» проинформировал нас, что два игрока команды заразились коронавирусом. Пока у нас нет доказательств, чтобы говорить о вспышке коронавируса в команде. Но если выявятся новые случаи заражения, а мы получим свидетельства неконтролируемого распространения инфекции, это будет проблемой. В таком случае нам придётся вмешаться, изолировать всех игроков и запретить «Ювентусу» вылет в Милан», — цитирует директора местного органа здравоохранения Роберто Тести Corriere di Torino.
Матч «Милан» — «Ювентус» должен состояться завтра, 6 января.
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