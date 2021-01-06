Жозе Моуринью прокомментировал выход «Тоттенхэма» в финал Кубка лиги

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал победу в полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Брентфордом» (2:0).



«Этот матч отправил нас в финал. Возможно, но надеюсь, что нет, это будет финал на пустом «Уэмбли», но, конечно, я всё равно очень рад. У нас уже были лондонские дерби и другие встречи, но этот матч подарил нам финал. Теперь финал у нас в кармане на три месяца, нам нужно ждать и пока что концентрироваться на том, что нас ждёт. Впереди матчи Кубка Англии, Премьер-лиги и Лиги Европы, так что давайте на время забудем о финале. А когда наступит апрель, мы должны быть готовы и биться за трофей.



Мы контролировали игру весь матч. Команда сыграла неидеально, порой футболисты принимали неверные решения, иногда делали лишние касания, но так или иначе это был полный контроль против команды, которая, вероятно, будет в Премьер-лиге в следующем сезоне», — цитирует Моуринью Goal.com со ссылкой на Sky Sports.

Моуринью стал 3-м тренером, вышедшим в финал Кубка лиги с тремя разными командами