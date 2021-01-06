Джейми Реднапп: финал — серьёзное заявление для «Тоттенхэма» и отличный шанс для Моуринью

Бывший футболист «Тоттенхэм Хотспур» Джейми Реднапп поделился мыслями о выходе «шпор» в финал Кубка английской лиги по итогам полуфинального матча с «Брентфордом» (2:0).
«Выход в финал – большое событие для Моуринью и всего клуба, которое поможет им изменить ментальность. Для Жозе это отличный шанс. «Тоттенхэму» предстоит сыграть с потрясающей командой – неважно, будет это «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед», – но это то место, где клуб хочет быть. В последний раз «шпоры» выигрывали трофей больше 12 лет назад, это слишком много.
В наши дни фанатам промывают мозги идеей выхода в Лигу чемпионов для заработка, но когда думаешь о своей карьере, хочешь выигрывать трофеи. Так что для «Тоттенхэма» это серьёзное заявление», — цитирует Реднаппа Sky Sports.
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