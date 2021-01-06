Дарио Срна: чемпионат Украины был сильнее и немецкого, и французского

Бывший защитник «Шахтёра» и директор клуба по футболу Дарио Срна выразил мнение, что чемпионат Украины был сильнее ведущих европейских первенств.
«Если смотреть на тот чемпионат, который у нас был, могу с уверенностью сказать, что он был сильнее и немецкого, и французского. Если смотреть сегодня назад, тот чемпионат был очень сильным. «Шахтёр», «Динамо», «Днепр», «Металлист», «Черноморец», «Заря», «Металлург».
Очень тяжело было поехать куда-то на Украине и сказать: «Мы сегодня выиграем». Даже против «Волыни» было тяжело. Какие команды, тренеры, футболисты были тогда в «Днепре». Очень серьёзный чемпионат был», – сказал Срна в интервью на YouTube-канале «Шахтёра».
Срна провёл 15 сезонов в составе «Шахтёра». За это время он сыграл 536 матчей, забил 49 голов. В составе «Шахтёра» Срна выиграл Кубок УЕФА, 10 чемпионатов Украины, семь Кубков и восемь Суперкубков Украины.
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