Месут Озил ведёт переговоры с «Ди-Си Юнайтед»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил ведёт переговоры с клубом американской лиги MLS «Ди-Си Юнайтед», утверждает Football.London. По данным источника, американский клуб предлагает 32-летнему немцу привлекательные финансовые условия. Помимо высокой зарплаты, «Ди-Си» готов помогать Озилу в продвижении его бренда M10.

Озил не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.

Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. В декабре главный тренер «канониров» Микель Артета не исключил возможности возвращения полузащитника в заявку в январское дозаявочное окно. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл в составе «канониров» с марта 2020-го.