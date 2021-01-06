Владислав Радимов: зачем Игнатьеву пиво в руке? Позлить народ?

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал в «Твиттере» на резонансное видео нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева с пивом.



«С его-то родословной и игрой? Да пусть обтанцуется, пиво-то зачем в руке? Позлить народ? Конечно, никакого криминала… но зачем?» — написал Радимов.



Напомним, в ролике 22-летний футболист, находящийся в настоящее время на отдыхе, станцевал на пляже с бутылкой пива в руке. После публикации Иван подвергся критике со стороны болельщиков.

Видео Игнатьева с пивом:

В нынешнем сезоне Игнатьев провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу. В декабре 2019 года «Рубин» заплатил «Краснодару» за Игнатьева почти € 7 млн. Сообщалось, что казанский клуб может отдать игрока в аренду.