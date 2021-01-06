В Бельгии игрок приехал на тренировку в футболке соперника. Его не впустили на базу

Нападающий бельгийской команды «Антверпен» Дидье Ламкель Зе попал в курьёзную историю, сообщается в «твиттере» COPA90.



Камерунец хочет перебраться в греческий «Панатинаикос» в это трансферное окно и пытается давить на свой нынешний клуб, чтобы ускорить переход. В этот раз он прибыл на тренировку в футболке «Андерлехта», соперника «Антверпена» по чемпионату Бельгии. Работники базы не оценили акцию футболиста и просто не впустили его. Дидье какое-то время пытался открыть дверь, однако ему мешали изнутри.

Дидье выступает за «Антверпен» с 2018 года. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 5 матчах Лиги Жюпиле и отдал 1 результативную передачу.



«Антверпен», набрав 31 очко в 19 турах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Андерлехт» (32) располагается строчкой выше.