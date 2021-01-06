Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мик Маккарти покинул пост главного тренера АПОЭЛа

Мик Маккарти покинул пост главного тренера АПОЭЛа
Футбол / Прочие турниры 0

Ирландский специалист Мик Маккарти покинул пост главного тренера АПОЭЛа. Также клуб покинул его помощник Терри Коннор, сообщает пресс-служба команды. 61-летний специалист был назначен 30 октября 2020 года.

Под руководством Маккарти АПОЭЛ провёл восемь матчей в чемпионате Кипра. Команда одержала две победы, пять раз проиграла и один раз сыграла вничью. Всего в 16 турах чемпионата Кипра коллектив набрал 16 очков и занимает лишь 11-е место в турнирной таблице. 9 января команда дома сыграет с «Эрмисом». Старт встречи – в 21:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «ГСП» в Никосии.

C 1996 по 2002 год, а также с 2018 по 2020 год Мик Маккарти тренировал сборную Ирландии. Также по ходу карьеры специалист возглавлял «Миллуолл», «Сандерленд», «Вулверхэмптон», «Ипсвич Таун».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021