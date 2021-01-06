Ирландский специалист Мик Маккарти покинул пост главного тренера АПОЭЛа. Также клуб покинул его помощник Терри Коннор, сообщает пресс-служба команды. 61-летний специалист был назначен 30 октября 2020 года.



Под руководством Маккарти АПОЭЛ провёл восемь матчей в чемпионате Кипра. Команда одержала две победы, пять раз проиграла и один раз сыграла вничью. Всего в 16 турах чемпионата Кипра коллектив набрал 16 очков и занимает лишь 11-е место в турнирной таблице. 9 января команда дома сыграет с «Эрмисом». Старт встречи – в 21:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «ГСП» в Никосии.



C 1996 по 2002 год, а также с 2018 по 2020 год Мик Маккарти тренировал сборную Ирландии. Также по ходу карьеры специалист возглавлял «Миллуолл», «Сандерленд», «Вулверхэмптон», «Ипсвич Таун».