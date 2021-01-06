Грилиш лайкнул твит «Спартака» с шуткой про «Бирмингем Сити»

Полузащитник и капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш оценил шутку пресс-службы «Спартака» в «Твиттере».

«Админ, кто выиграет Кубок Карабао?» — спросил один из подписчиков англоязычного твиттер-аккаунта «Спартака». «Что ещё за Кубок Карабао? Только Кубок Карлинг!» — ответили в аккаунте «Спартака». Подписчик в ответ опубликовал фото с награждения «Тоттенхэм Хотспур», выигравшего Кубок лиги в 2008 году.

«Даже „Бирмингем Сити“ выигрывал это. Пора повзрослеть», — пошутили в пресс-службе красно-белых. Грилиш лайкнул твит «Спартака». «Мы следим за тобой, Джек Грилиш», — отреагировали в аккаунте московского клуба.

«Бирмингем Сити» — самый принципиальный соперник «Астон Виллы». «Бирмингем» дважды выигрывал Кубок футбольной лиги (1963, 2011), однако никогда не побеждал в чемпионате Англии, в отличие от «Астон Виллы», на счету которой семь побед в Первом дивизионе.