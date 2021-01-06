Экс-игрок сборной Аргентины Фернандо Касерес введён в искусственную кому
Бывший защитник «Валенсии», «Сельты» и сборной Аргентины Фернандо Касерес введён в искусственную кому, сообщает пресс-служба «Валенсии». О причинах ухудшения состояния 51-летнего экс-футболиста не сообщается.
Касерес выступал в составе клубов «Ривер Плейт», «Сарагоса», «Бока Хуниорс», «Валенсия», «Сельта» и в других. С 1992 по 1997 год Касерес защищал цвета национальной команды Аргентины. Аргентинец завершил профессиональную карьеру в 2007 году в возрасте 38 лет.
Напомним, в ноябре 2009 года Касерес получил огнестрельное ранение в голову при попытке угона его автомобиля в Аргентине. Экс-футболист находился в коме восемь недель и был выведен из неё 29 декабря того же года, после чего начал восстанавливаться.
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