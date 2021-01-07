«ПСЖ» спасся от проигрыша «Сент-Этьену» в дебютном матче Почеттино
В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» сыграл вничью с «Пари Сен-Жерменом». Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и завершилась со счётом 1:1.
На 19-й минуте счёт открыл полузащитник Ромен Амума. Спустя три минуты Мойзе Кин сравнял счёт, ему ассистировал Марко Верратти.
«ПСЖ» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» (19) располагается на 14-м месте.
2 января «Пари Сен-Жермен» объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера. 48-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления на один год. Аргентинец сменил немецкого специалиста Томаса Тухеля, отправленного в отставку 29 декабря 2020 года.
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