Диоп: Головин нанёс блистательный удар, очень рад за него

Французский нападающий «Монако» Софьян Диоп прокомментировал игру российского футболиста Александра Головина, который забил гол через несколько секунд после выхода на поле в матче с «Лорьяном».

«Выход Головина принёс много пользы команде. Он вышел на поле и отличился после розыгрыша углового. Его не опекали, и он нанёс блистательный удар из-за пределов штрафной. Я очень рад за него. Всегда непросто возвращаться в игру после длительного перерыва, связанного с травмой. Мы очень рады, что он с нами. Мы надеемся, что он ещё не раз поможет команде победить, играя так, как сегодня. Он действительно вышел на поле в нужный момент.

Этот матч отражает текущий настрой команды. Мы смогли воспрянуть духом после того, как дважды позволили сопернику сравнять счёт. Это не было просто, но мы смогли, команда не сдалась. Матч сложился так, что нам удалось встать на ноги и проявить характер. Нам нужно было забить как можно больше, чтобы одержать победу», – цитирует Диопа пресс-служба клуба.

В матче 18-го тура Лиги 1 «Монако» со счётом 5:2 обыграл «Лорьян». У монегасков голами отметились Аксель Дисаси, Александр Головин, Кевин Фолланд, Софьян Диоп и Гильермо Марипан.