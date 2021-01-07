Месси получил награду за участие в строительстве онкологического педиатрического центра

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил награду Values Award 2020. Эту премию получают спортсмены, которые внесли значимый вклад в развитие общества. Помимо Месси специальной наградой Values Legend Award был награждён Хави, его выделили за верность честной игре на протяжении всей своей карьеры.



Жюри, которое возглавляют президент испанского Олимпийского комитета Алехандро Бланко и президент Ла Лиги Хавьер Тебас, решило присудить премию нападающему сине-гранатовых за активное участие в финансировании строительства крупнейшего в мире онкологического педиатрического центра в госпитале Сант Жоан де Деу в Барселоне.



Два года назад фонд Месси совместно с фондом Ставроса Ниархоса (SNF) перевели € 2,6 млн, чтобы собрать необходимые € 30 млн для начала строительства онкологического центра.

Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Атлетик» в матче Примеры