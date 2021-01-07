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«ПСЖ» сообщил «Интеру», что не заинтересован в Кристиане Эриксене

«ПСЖ» сообщил «Интеру», что не заинтересован в Кристиане Эриксене
Футбол / Италия 0

«Пари Сен-Жермен» связался с «Интером» на фоне слухов о возможном переходе в команду полузащитника «нерадзурри» Кристиана Эриксена.

Как сообщает ESPN, руководство парижан уведомило миланский клуб, что в настоящий момент не заинтересовано в подписании 28-летнего датского футболиста.

Напомним, главным тренером «ПСЖ» на днях стал аргентинский специалист Маурисио Почеттино, хорошо знакомый с Эриксеном по работе в «Тоттенхэм Хотспур».

Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 9 матчах итальянской Серии А, в 4 из которых вышел в основе, и не отметился результативными действиями.

«Аякс» и «Вулверхэмптон» связались с представителями Кристиана Эриксена
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