Форвард «Баварии» Зиркзее хочет перейти в «Айнтрахт»

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее намерен зимой покинуть мюнхенский клуб, сообщает Sky Sport.

19-летний футболист хочет перейти во франкфуртский «Айнтрахт». Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заявлял, что хочет оставить Джошуа Зиркзее в команде.

В этом сезоне Зиркзее сыграл восемь матчей во всех турнирах, на его счету две результативные передачи. Контракт нидерландского нападающего с «Баварией» истекает летом 2023 года.

«Бавария» намерена продлить контракт с 17-летним английским полузащитником Джамалом Мусиалой. По информации источника, стороны ведут переговоры о продлении соглашения до 2025 года. Ожидается, что решение будет принято до конца февраля.



Мюнхенская «Бавария» в 14 встречах набрала 33 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.