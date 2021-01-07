Форвард «Баварии» Зиркзее хочет перейти в «Айнтрахт»

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее намерен зимой покинуть мюнхенский клуб, сообщает Sky Sport.
19-летний футболист хочет перейти во франкфуртский «Айнтрахт». Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заявлял, что хочет оставить Джошуа Зиркзее в команде.
В этом сезоне Зиркзее сыграл восемь матчей во всех турнирах, на его счету две результативные передачи. Контракт нидерландского нападающего с «Баварией» истекает летом 2023 года.
«Бавария» намерена продлить контракт с 17-летним английским полузащитником Джамалом Мусиалой. По информации источника, стороны ведут переговоры о продлении соглашения до 2025 года. Ожидается, что решение будет принято до конца февраля.
Мюнхенская «Бавария» в 14 встречах набрала 33 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
- 7 января 2021
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