«Обращаются как с морскими свинками». Хавбек «Фулхэма» призвал остановить АПЛ
Полузащитник «Фулхэма» Кевин Макдональд раскритиковал ситуацию в английской Премьер-лиге, матчи которой продолжают проводить, несмотря на вспышки коронавируса.
«Сколько ещё нужно переносить матчи и закрывать базы, чтобы остановить футбол? Это бессмысленно! Обращаются словно с морскими свинками», — написал Макдональд на своей странице в «Инстаграме».
В бирмингемской «Астон Вилле» ранее выявили серьёзную вспышку коронавируса. По данным источника, большое число игроков и персонала команды подхватили инфекцию. Клубная база закрыта. Завтра, 8 января, «Астон Вилла» должна сыграть в Кубке Англии с «Ливерпулем». В общей сложности в АПЛ из-за пандемии коронавируса были перенесены четыре встречи нынешнего сезона.
В «Астон Вилле» выявили вспышку коронавируса перед матчем с «Ливерпулем»
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