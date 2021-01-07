«Обращаются как с морскими свинками». Хавбек «Фулхэма» призвал остановить АПЛ

Полузащитник «Фулхэма» Кевин Макдональд раскритиковал ситуацию в английской Премьер-лиге, матчи которой продолжают проводить, несмотря на вспышки коронавируса.

«Сколько ещё нужно переносить матчи и закрывать базы, чтобы остановить футбол? Это бессмысленно! Обращаются словно с морскими свинками», — написал Макдональд на своей странице в «Инстаграме».

В бирмингемской «Астон Вилле» ранее выявили серьёзную вспышку коронавируса. По данным источника, большое число игроков и персонала команды подхватили инфекцию. Клубная база закрыта. Завтра, 8 января, «Астон Вилла» должна сыграть в Кубке Англии с «Ливерпулем». В общей сложности в АПЛ из-за пандемии коронавируса были перенесены четыре встречи нынешнего сезона.