Маурисио Почеттино определился с главной трансферной целью «ПСЖ» на лето

Новый главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино определился с главной трансферной целью клуба на лето этого года, сообщил футбольный агент Бруно Сатин в интервью на Canal +.

По словам Сатина, Почеттино стремится осуществить трансфер нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

О назначении Почеттино на пост наставника «ПСЖ» было объявлено 2 января. Во главе парижской команды аргентинец сменил немецкого специалиста Томаса Тухеля, отправленного в отставку в конце декабря. «Тоттенхэм» Почеттино возглавлял с 2014 по 2019 год.

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года.